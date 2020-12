Sofia, in un'intervista al settimanale Più Donna dichiara: "entrerà nella casa per una questione di conoscenze"

Carlotta, una ex concorrente di Temptation Island, sta per fare il suo attesissimo ingresso nel GF Vip. Nell’isola delle fidanzate, la giovane di Anzio era riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico. La fidanzata di Nello ora si prepara a fare lo stesso nella casa più spiata dagli italiani.

Ovviamente, la ragazza varcherà la soglia della porta rossa da sola, ma chissà che non vedremo Nello per qualche sorpresa. Quando Alfonso Signorini ha preannunciato che tra i nuovi ingressi nel GF Vip ci sarebbe stato un ex concorrente di Temptation Island, tutti, sul web, hanno iniziato i pronostici, cercando di capire di chi si trattasse. Il nome di Carlotta, però, è subito sembrato a tutti uno dei più probabili, dato che a Temptation Island è stata tra i personaggi più amati. Ma tra gli ex partecipanti al viaggio nei sentimenti, qualcuno ha storto il naso a questa notizia.

Parliamo di Sofia Calesso, che è stata sull’isola nell’edizione del reality subito precedente a quella cui aveva preso parte Carlotta. Poco prima che l’ingresso nella casa di Carlotta venisse ufficializzato, Sofia, in un’intervista al settimanale Più Donna, ha insinuato che la ragazza “entrerà per una questione di conoscenze” nella casa.

GF Vip: è raccomandata? Secondo Sofia Calesso si

A quanto pare, Carlotta godrebbe della simpatia di Maria De Filippi, e questo le avrebbe dato il via libera per l’ingresso nella casa:

“Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione ‘che Carlotta fosse la sua preferita‘ e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv. Oltretutto, potrei quasi darvi una chicca. Leggo su parecchi giornali che entreranno nella casa del Grande Fratello alcuni ex di Temptation Island e noi non siamo stati proprio contemplati. E da tutto ciò che sta accadendo non mi sarebbe difficile ipotizzare che ad entrare nel GF sarà proprio Carlotta“.

C’è da aggiungere, anche, che Carlotta è stata recentemente ospite al Maurizio Costanzo Show, insieme a Nello. Tra battibecchi e simpatiche scenette, si sono accattivati il favore del pubblico, che sembra volerli vedere sempre più spesso. Eppure, le amicizie di Carlotta nello show business non sarebbero finite qua. Stando sempre a quanto rivelato da Sofia, la ragazza era già molto in confidenza con Alessia Marcuzzi prima del reality.

E anche per questo, Sofia si è sentita piccata: “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia.” ha spiegato ai microfoni di Più Donna. “Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare”, così ha concluso Sofia, amareggiata.GF Vip: Sofia, in un’intervista al settimanale Più Donna, ha insinuato che la Carlotta: “entrerà nella casa per una questione di conoscenze”