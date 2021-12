Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito alla nascita e a alla fine di relazioni. In questa edizione ha fatto scalpore la storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due entrambi impegnati fuori la casa del GF Vip hanno cominciato questo rapporto definendo tutto come una bella amicizia.

Fonte Studio GF Vip

Ma l’epilogo non è stato affatto un lieto fine. Alex infatti è uscito dal gioco a seguito della violazione delle regole anti-Covid. Da quel momento per Soleil sono cominciate le sofferenze. La bella influencer fa fatica a trattenere le lacrime e mascherare la delusione. Carmen Russo vedendo la ragazza piangere in giardino l’ha raggiunta e ha cominciato a parlare con lei. La soubrette ha subito chiesto alla ragazza se lei sarebbe riuscita a trattenersi riguardo questo rapporto.

Poi quanto ad Alex ha affermato che l’uomo avrebbe voluto mantenere entrambe le cose. Secondo Carmen l’attore non ha rispettato la moglie, figurarsi un’amica. La soubrette ha proseguito dicendo che tutto era chiaro e che Alex aveva in mente già dall’inizio cosa fare. Dopo queste affermazioni la donna ha definito Soleil vittima ma che complice di questo “gioco”. Secondo la Russo il personaggio spesso si impossessa dell’uomo fino a causare dei disastri veri.

La bella influencer per tutta risposta ha confessato a Carmen che sarebbe riuscita a fermarsi. Secondo lei era Alex che andava sempre oltre. Soleil ha proseguito dicendo che non vorrebbe mai un uomo così fuori quel contesto, anche perché lei ha già chi l’ama. Poi ha proseguito dicendo che non avrebbe mai voluto che l’attore lasciasse la moglie.

Soleil riferendosi al bacio ha affermato che si trattava di una trappola nella quale Alex Belli è caduto in pieno. Infine ha detto a Carmen di essere delusa a livello umano e per la loro amicizia, soprattutto perché secondo lei l’attore aveva premeditato tutto. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se la bella influencer riuscirà a proseguire nel migliore dei modi la sua esperienza al GF Vip.