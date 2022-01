Ogni anno al GF Vip, il celebre reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini, ci sono polemiche e litigi tra i vari concorrenti. Durante l’ultima puntata è avvenuta l’eliminazione di Carmen Russo. La donna è sempre stata protagonista delle dinamiche all’interno del gioco. Molto amata in casa da quasi tutti gli inquilini, è uscita a testa alta dal gioco.

Fonte Studio GF Vip

Una volta arrivata nello studio del GF Vip l’accoglienza di tutto il pubblico è stato a dir poco caloroso. Infatti tutti i presenti tra il pubblico ed il parterre degli ospiti si sono alzati tributando un grande applauso alla soubrette. Ma qui il clamoroso colpo di scena. La produzione prontamente ha avvisato Alfonso Signorini che qualcuno non aveva partecipato a questo tributo.

Il conduttore immediatamente rivolgendosi a Carmen l’ha informata che tutti si erano alzati al suo ingresso in studio ad eccezione di Maria Monsè. La soubrette non molto stupita per tutta risposta ha detto che visto questo comportamento l’avrebbe invitata alla comunione della figlia Maria. Questa polemica è accaduta perché durante le scorse puntate le due donne avevano avuto uno scontro relativamente al presunto invito fatto da Enzo Paolo Turchi a Maria Monsè al matrimonio con Carmen.

Secondo quest’ultima l’attrice avrebbe chiesto a lei di poter partecipare alla cerimonia e lei di buon grado le avrebbe dato il permesso. Secondo la Monsè le cose sono andate molto diversamente. Alla domanda di Alfonso sul motivo del suo comportamento sull’ingresso in studio della Russo, Maria è stata lapidaria.

La donna ha affermato di non essersi alzata perché Carmen Russo è una bugiarda. L’attrice si è detta molto risentita perché è stata fatta passare per imbucata. Infine ha detto di aver ritrovato il messaggio inviatole da Enzo Paolo Turchi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per eventuali sviluppi su questa rovente polemica.