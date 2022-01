GF VIP, scontro infuocato in studio tra Carmen Russo e Maria Monsè: “Tranquilla ti invito alla comunione di Maria”

Si conclude la con molti dissapori la puntata del GF Vip durante la quale Delia Duran ha fatto il suo ingresso, provocando la reazione di Soleil Sorge: “Non ne posso più. In questa casa vengono travisate delle cose belle che mi sono capitate. Scusate ma non ce la faccio. Delia mi ha mancato di rispetto in modi pesanti”.

La nuova concorrente replica: “Avremo tempo per parlare, tranquilla”. Carmen Russo ha perso al televoto contro la Sorge e Federica. L’eliminata fa il suo ingresso in studio, dove viene accolta con calore da Alfonso Signorini e dal pubblico, che le dedica un lunghissimo applauso. Ma non solo: gli ex concorrenti presenti in studio si alzano in piedi per omaggiare il suo splendido percorso nel reality.

Tutti tranne una Maria Monsè, che resta seduta. Il conduttore ovviamente mette il dito nella piaga e chiede alla donna il perché. Lei risponde così: “Ho ritrovato l’invito di matrimonio. Le tue bugie hanno le gambe corte. Sei una bugiarda!”. La Russo controbatte: “Tranquilla, ti invito alla comunione di Maria”. Il momento delle nomination è sempre un momento di tensione.

Jessica vota Valeria Marini per difendere la Caldonazzo dai suoi attacchi. Kabir vota Gianmaria, la Marini neanche a dirlo vota Nathaly, Alessandro vota Kabir e Giucas Federica. Queste le nomination palesi. Quelle nel confessionale vedono la Ricciarelli votare per Federica: “Continuo a non capirla”. Nathaly ricambia la nomination di Valeria Marini. Davide, Manuel e Manila Nazzaro votano sempre per Federica, Soleil coerente come sempre, vota Miriana.

Ma nel confessionale l’influencer chiede ad Alfonso Signorini di poter parlare con Alex. Permesso accordato e la Sorge fa una domanda secca: “E’ il vostro solito teatrino?”. L’ex concorrente risponde: “Io non ero d’accordo con Delia e il suo ingresso”. Soleil avverte: “Alla prima cosa che vedo, chiudo la situazione anche con te!”.