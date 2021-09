La nuova stagione del GF Vip ha da poco ripreso la sua messa in onda. L’appuntamento firmato da Alfonso Signorini, sta diventando ormai un successo garantito. Non sono mancati né i colpi di scena, né le novità. Il conduttore aveva promesso nomi da capogiro e pare sia riuscito a mantenere la promessa, catalizzando l’attenzione del pubblico.

Quest’anno sono tanti i personaggi del GF Vip, che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Riflettori puntati sui veterani della TV, che stanno dando non poco filo da torcere ai giovani. In casa si cominciano a vivere le prime mancanze. Nostalgie e preoccupazioni sono spesso argomento di conversazione tra i VIP, soprattutto per le mamme del reality. Carmen Russo in giardino, parlando di sua figlia Maria, si commuove.

La showgirl ha scoperto il dono della maternità a 53 anni. La ballerina, in giardino, da sfogo ai suoi pensieri in compagnia di Lulù e Clarissa. Tra le lacrime rivela: “Con Maria sono un po’ severa, perché voglio che se la sappia cavare nel mondo, quando io non ci sarò più”. Carmen in realtà spiega alle ragazze che in questi ultimi anni, per lei, è diventato difficile ritagliarsi del tempo per rilassarsi.

Carmen Russo chiede a Clarissa di raccontarle una sua giornata tipo. La principessa le riporta un po’ della sua routine divisa tra casa, palestra, università e durante il weekend, esce per andare a ballare. È qui che la showgirl scoppia in lacrime, ammettendo che la vita da mamma le sta risultando un po’ più dura del previsto.

Vuole che Maria diventi una ragazza forte, in grado di affrontare con fermezza le difficoltà e che se la sappia cavare da sola. Le ragazze ascoltano compiaciute i racconti di Carmen e sorridendo dicono: “Somigli a nostra madre. Ci dice sempre di essere furbe per non farci calpestare. Si preoccupa per quando non ci sarà più”.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: