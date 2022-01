Al GF Vip, Nathaly Caldonazzo ha mortificato la rivale Carmen Russo, ma solo una delle due dice la verità. Nessuno sa chi menta, purtroppo, eccezion fatta per Enzo Paolo Turchi. L’ex concorrente rientrerà nella casa più spiata dagli italiani per rivelare come sono andate davvero le cose? Nathaly è una new entry del reality di Alfonso Signorini, ma sembra avere già le mani in pasta per quanto riguarda le dinamiche salienti del gioco.

A finire nel centro delle sue provocazioni, attualmente, è Carmen Russo insieme al marito, Enzo Paolo Turchi. Il tutto prende vita alla fine delle ultime nomination. Carmen ha votato contro la Caldonazzo, che è rimasta senza parole. La showgirl era convinta di aver instaurato un rapporto di amicizia con la Russo e non riesce a spiegarsi il motivo della nomination. Ma il vero putiferio si è scatenato ieri, quando Alfonso Signorini ha deciso di dedicare parte della diretta all’argomento, mostrando immagini inedite.

Il padrone di casa fa vedere a Nathaly un video in cui la ballerina la accusa di aver mentito e di non averla praticamente mai incontrata, se non per qualche sporadico salotto dello spettacolo. Insomma, tra le due, secondo Carmen, non ci sarebbe mai stata nessuna amicizia. Ma la Caldonazzo non ha nessuna intenzione di passare per falsa e ribatte: “Come fai a dire questo? Io sono stata invitata al tuo matrimonio, Carmen”.

La Russo continua a negare, mentre Nathaly incalza: “Mi ha telefonato Enzo Paolo e mi ha invitato”. La Russo non ha intenzione di cedere: “Sarà stata la sorella di Enzo Paolo”. Amareggiata e convinta di quanto dice, la Caldonazzo si limita a confermare: “No: è stato lui. Non me lo sto inventando”.

Alfonso, a quel punto, pretende la verità e manda un invito ad Enzo Paolo Turchi, affinché intervenga. Nathaly però non ha finito e rivela tra i denti: “Io Enzo paolo lo ho sentito anche prima di entrare al GF, mi ha chiamato lui”. Carmen è sbigottita e risponde: “Non sapevo neanche avesse il tuo numero”.