GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa: “Che schifo, ora chiamo gli autori”

Il GF Vip è ritornato in onda da diverse settimane e le dinamiche sono già entrati nel vivo, a cattiva andò i telespettatori. Sebbene gli ascolti non siano quelli che la Mediaset si auspicava, autori e concorrenti non si risparmiano e continuano a regalare uno show molto interessante ai fans più affezionati. Sono molte le vicende all’interno della casa che stanno tenendo il pubblico incollato al televisore.

Tra le varie personalità forti presenti all’interno della casa senza dubbio non si può non citare Katia Ricciarelli. La cantante lirica sembra non riuscire a trovare un momento di pace da quando è entrata nella casa. Katia, infatti, ha dovuto fare i conti con un susseguirsi di dissapori e tensioni.

In effetti, va riconosciuto che la reclusione forzata all’interno della casa del GF Vip può rivelarsi davvero difficile da sopportare per gli inquilini. Questo fa sì che spesso i gieffini abbiano i nervi a fior di pelle e bassi o no nulla per far scattare la scintilla della lite. Infatti, per l’ennesima volta la Ricciarelli ha perso le staffe, il motivo è ben chiaro e sotto gli occhi di coinquilini e autori.

Dopo la discussione con Carmen Russo i duri attacchi a Enzo Paolo Turchi, Katia si rende protagonista di un nuovo sfogo furibondo. Insomma, la cantante proprio non riesce a sopportare la vita casalinga di alcuni dei suoi rivali. La Ricciarelli, non avendo mai avuto peli sulla lingua, non si fa il minimo scrupolo a far notare ai diretti interessati i propri errori.

Fonte studi GF Vip

Questa volta ad ascoltare le sue lamentele è Miriana Trevisan. La donna, appena sveglia, si è subito ritrovata circondata proprio da quegli errori che tanto la infastidiscono. Allora cerca conforto nell’amica: “Io sono davvero stanca…Guarda qua se si può lasciare la cucina in queste condizioni…”. La rabbia della Ricciarelli dopo aver visto dei piatti lasciati sporchi nel lavello della cucina.