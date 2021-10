Come ogni anno il GF Vip, il noto reality show condotto con grande ironia da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, ci riserva delle notizie a dir poco clamorose. Tutti i concorrenti a loro modo ci riescono. Durante la puntata di ieri sera però lo scoop che non ti aspetti.

Protagonisti i due decani della casa, Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due infatti sono stati chiamati in disparte in una zona un po’ isolata della casa del GF Vip. L’illusionista ha cominciato a parlare con naturalezza del suo clamoroso ed inaspettato coming out, ribadendo di aver avuto alcune esperienze con degli uomini.

La cantante subito dopo aver ascoltato l’amico gli ha chiesto ironicamente: “per questo non mi hai mai fatto la corte?”. Giucas per tutta risposta ha detto: ” Ma te l’ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte lì?”. Signorini ha ascoltato quasi incredulo questa frase, e da grande maestro della conduzione qual è ha subito chiesto spiegazione sulla notte in questione.

C’è da ricordare che Giucas e la Ricciarelli sono amici di vecchia data, e che lo stesso è notoriamente amico di Pippo Baudo con il quale ha condiviso molti programmi televisivi e momenti privati. La cantante con molta nonchalance ha risposto in maniera scherzosa dicendo: “Io se ho fatto qualcosa con lui me la sono dimenticata”.

Giucas ha preso con simpatia la risposta dell’amica dicendo “Ti ho ipnotizzata?” ma poi ha proseguito parlando con un tono di voce molto più basso: “Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?”. Il conduttore, sentito questo dialogo, ha preferito glissare, prima che l’argomento potesse diventare imbarazzante per i due artisti. Non ci resta che seguire le prossime puntate per avere ulteriori dettagli e per aspettare nuovi e grandiosi scoop.

