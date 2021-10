Katia Ricciarelli non ci sta a passare per cretina e racconta un particolare a Carmen Russo

Come tutti gli anni il GF Vip, amatissimo reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci rivela nuovi protagonisti. Anche questa edizione non è da meno regalandoci emozioni continue. Un ruolo di primo piano quest’anno è senz’altro quello ricoperto dalla famosa e amata Katia Ricciarelli.

Fonte Studio GF Vip

La cantante infatti è stata al centro di numerose vicende nella casa del GF Vip. L’ultima riguarda la faida che la contrappone al giovane Nicola Pisù e alla bella Miriana Trevisan. L’artista non ha visto di buon occhio questa coppia fin dal loro primo bacio commentando sempre negativamente questa presunta relazione. Infatti negli ultimi giorni ha diverse cose da ridire nei loro confronti.

Una di queste mattine, mentre molti concorrenti si trovavano a prendere il sole in giardino, Katia Ricciarelli si è ritrovata nella veranda a parlare con Carmen Russo riguardo diverse situazioni dentro la casa. Poi ha preso di mira nuovamente la fresca coppia. La cantante ha raccontato alla soubrette di aver visto gli “innamorati” su quella specie di letto sulla piscina in teneri atteggiamenti.

Fonte Studio GF Vip

Carmen ha risposto che se i due si fossero baciati veramente qualcuno avrebbe di sicuro visto la scena. La Ricciarelli ha continuato con aria contrariata che non ha nessuna intenzione di passare da cretina e che non cambierà assolutamente la sua posizione in merito perché i due sono solo e soltanto dei bugiardi.

Fonte Studio GF Vip

L’idea della cantante lirica è che la nuova coppia sia finta e che funzioni solo in presenza delle telecamere per attirare l’attenzione dei telespettatori e dei media. Una mera operazione di marketing insomma. Secondo l’artista Nicola e Miriana avrebbero più di qualcosa da nascondere. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda che sicuramente nei prossimi giorni ci regalerà altre gustose sorprese.