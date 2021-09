Il GF Vip ci riserva sempre delle grandi sorprese. Infatti anche quest’anno nel programma condotto con sapienza e tenacia da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, i colpi di scena non mancano affatto. Nel corso di questa edizione è più volte salito agli onori delle cronache il famoso e discusso Corona pur non essendo un concorrente del reality show.

Fonte Studio GF Vip

Fabrizio è più volte tirato in ballo a seguito della sua frequentazione con Sophie Codegoni. La giovane vip è stata vista più volte a casa sua prima dell’ingresso nel reality. Molti fan hanno addirittura pensato che Fabrizio possa aver indicato delle strategie e dato consigli su come districarsi all’interno del gioco. Non solo, perché negli ultimi giorni Corona è spesso affiancato a Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti, ex della ragazza, ha dichiarato in un’intervista che lei avrebbe più volte incontrato il carismatico e scaltro paparazzo. Secondo lui avrebbe anche chiesto consigli su come affrontare le varie dirette. Tutto questo perché lei prima di affrontare qualsiasi cosa deve essere sempre preparata. Al punto di doversi scrivere dei bigliettini. Tant’è che nell’ultima diretta era sembrata meno preparata del solito a causa dell’entrata a sorpresa di Tommaso.

Il giovane ex ha continuato dicendo che Valentina ha un’ottima dialettica ma che necessita di essere preparata a dovere. Infine ha concluso dicendo di come lei si stia impegnando per entrare nella casa del GF Vip e del fatto che sarebbe contento di vederla dentro in quanto scatenerebbe molte nuove ed inaspettate dinamiche.

Sophie Codegoni dal canto suo ha speso delle bellissime parole su Fabrizio Corona, definendolo meraviglioso e prezioso raccontando che sente molto spesso il paparazzo e di come lui l’abbia aiutata. I due però non stanno insieme nonostante la dichiarazione resa ai Carabinieri, fatta perché la particolare situazione lo richiedeva. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni

