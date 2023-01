GF Vip, c’è già il nome del primo concorrente della prossima edizione: di chi si tratta

Il GF Vip non smette mai di far parlare di sé. Manca ancora molto alla fine di questa edizione del reality ma, nonostante ciò, sono emerse alcune indiscrezioni in merito alla prossima. Stando a voci di corridoio, infatti, pare che ci sia già il nome del primo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘NuovoTv’ ha lanciato uno scoop che sta facendo il giro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso dal settimanale, infatti, pare che Fariba Tehrani sia la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Pare che la mamma di Giulia Salemi doveva fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia in questa edizione. Purtroppo alcuni problemi di salute hanno costretto la donna a rimandare il suo ingresso nella casa attraverso la porta rossa il prossimo anno.

Queste sono state le parole della mamma dell’influencer italo-persiana a riguardo:

Se dovevo andare davvero al Grande Fratello Vip? La verità è che ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui adesso preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce.

Dopo la sua partecipazione a l’Isola dei Famosi, per Fariba Tehrani potrebbe aprirsi la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Come già anticipato, la mamma di Giulia Salemi doveva entrare nel reality quest’anno. La notizia era stata annunciata tempo fa dal giornale ‘Dagospia’: