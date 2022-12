Giulia Salemi, Giorgia Meloni starebbe pensando a lei per una collaborazione: di cosa si tratta

Giulia Salemi in questi ultimi tempi sta cercando di discostarsi dalla figura di influencer con cui era nata per dare uno slancio diverso alla sua carriera. Giulia da un po’ di tempo sta mostrando di avere molto a cuore temi delicati come la violenza di genere e il rispetto dei diritti umani. Lei stessa si è schierata a fianco delle donne iraniane nei giorni di protesta per l’uccisione di una giovane ragazza.

Fonte: web

Ora per lei potrebbe aprirsi un nuovo scenario professionale. Giulia che è anche impegnata in studio al Grande Fratello Vip per fare da collante tra i protagonisti della trasmissione e il mondo social, alcuni giorni fa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha tenuto un interessante discorso alla Camera dei Deputati.

Un discorso molto toccante che avrebbe colpito anche la Presidente del consiglio Giorgia Meloni che starebbe pensando di ingaggiarla per un progetto di sensibilizzazione. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi. “La premier progetta di utilizzarla a stretto giro come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere” – si legge sulle righe del giornale.

Insomma una sorta di partnership tra il mondo della politica e quella degli influencer che godono di una grande visibilità sui social e possono in qualche modo veicolare un messaggio anche istituzionale ai più giovani che vivono meglio la piattaforma.

Intanto Giulia dopo il suo intervento a Montecitorio ha scritto un lungo messaggio su Instagram per questa giornata che per lei è da ricordare a lungo. “Oggi ho fatto un’esperienza unica che porterò con me per sempre. Ho parlato all’interno della Camera dei Deputati alla presenza del Presidente Fontana e di molte parlamentari di tutti i colori politici. Una platea istituzionale che mi ha dato la possibilità di esporre un pensiero su un tema che mi sta particolarmente a cuore come quello sulla violenza contro le donne. La mia voce forse sarà una goccia nel deserto ma preferisco iniziare a parlare piuttosto che tacere e vedere la violenza sulle donne dietro l’angolo” – questo il suo pensiero che ha affidato alle colonne di Instagram.