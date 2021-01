GF Vip: Cecilia Capriotti rivela: “Arrivano voti dall’estero”

Nella casa del GF Vip è arrivata una notizia bomba che ha scosso un concorrente in particolare. Parliamo di Dayane Mello, che è la diretta interessata dello scottante annuncio. Cecilia Capriotti ha deciso di fare una rivelazione. A quanto pare, molti voti per le nomination arrivano dal Brasile con furore. Cecilia è una delle new entry, e rischia già l’eliminazione.

L’ultima diretta del reality, come tutte le altre del resto, ha lasciato non poco amaro nella bocca di tutti i concorrenti, sia salvi che non. Cecilia, essendo l’ultima arrivata, è ben a conoscenza delle polemiche nate circa i voti truccati. Infatti, è dalle battute d’inizio del reality che il web si lamenta a gran voce di come le votazioni non sarebbero attendibili, per via dell’ingente quantità di voti provenienti dall’estero, in particolare dal Brasile. Ovviamente, non è passato inosservato il fatto che gran parte di questi voti irregolari siano a favore di Dayane Mello.

A sostegno delle accuse verso la modella brasiliana ci sono gli striscioni che hanno sorvolato la casa del GF Vip e, come se non bastasse, un servizio di un TG brasiliano. In questo servizio, gli italiani sono stati accusati di essere sessisti e razzisti nei confronti della modella, che sarebbe ricevendo trattamenti inadeguati. Su internet, intanto, circolano tantissimi video tutorial sulle modalità da usare per salvare la modella dalle nomination. Instagram, invece, sfoggia vere e proprie pagine brasiliane (una delle quali con oltre 16mila followers) che invitano gli utenti a favoreggiarla.

La questione è diventata così seria che l’AGCOM è stata costretta ad aprire un’istruttoria. Secondo regolamento, solo gli italiani possono votare, ma nonostante questo non sono ancora stati presi provvedimenti.

GF Vip: le parole di Cecilia Capriotti

Ma tornando agli avvenimenti nella casa, ieri notte la Capriotti, cercando di salvarsi dalle nomination, ha spiegato: “Arrivano voti dall’estero, può essere. Il Brasile è con te”. Dayane è rimasta decisamente basita e, nell’imbarazzo, ha cercato di dissimulare con un “Ma noo”. Cecilia però non si lascia incantare e incalza: “Hai una Nazione con te. Non si è mai profeti in patria, meglio avere altre nazioni… Brasile… siamo amiche… io adoro il Brasile”.

Infine, Samantha De Grenet ci ha messo il carico da dodici: “Noi ce la dividiamo la Nazione, tu ce l’hai tutta per te” e Rosalinda Cannavò ha concluso: “E’ vero, te lo hanno scritto pure su un aereo”. Tutti gli altri inquilini sono rimasti in un silenzio religioso, ma le loro espressioni parlano più delle parole: finalmente è chiaro a tutti come fa Dayane a salvarsi sempre.