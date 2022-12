GF Vip, Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli: c’entra la sua esibizione al reality

Nel corso delle ultime ore i principali giornali di cronaca rosa stanno dedicando ampio spazio ad alcune dichiarazioni che Manila Nazzaro ha espresso nei confronti di Katia Ricciarelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha criticato aspramente la cantante per l’esibizione in cui è apparsa nel reality condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Manila Nazzaro senza freni su Katia Ricciarelli. L’ex gieffina ha commentato la partecipazione della cantante al Grande Fratello Vip, criticandola aspramente. Nel dettaglio, Manila ha criticato il fatto che Katia Ricciarelli ha partecipato al reality disertando invece il matrimonio di Francesca Cipriani.

Intervistata dal portale ‘Casa Pipol’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è espressa con queste parole riguardo l’esibizione della cantante lirica in una delle puntate del reality:

È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno.

Al momento la diretta interessata ha preferito rimanere in silenzio ed ha scelto di non rispondere alle dichiarazioni rilasciate dall’ex amica. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Katia Ricciarelli commenterà le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, la loro amicizia è ormai irrecuperabile

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono state senza ombra di dubbio due protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Anche se inizialmente le due sembravano essere molto legate, a lungo andare il loro rapporto è naufragato.

Nonostante l’ex Miss Italia ha cercato più volte di trovare un confronto con la cantante lirica per cercare un riavvicinamento, Katia Ricciarelli ha dimostrato nei suoi confronti sempre un certo scetticismo. Per questo motivo le due donne ormai non si parlano più da tempo. Come avrà preso Katia Ricciarelli le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex amica? Staremo a vedere.