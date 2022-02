Ogni anno il GF Vip, il famosissimo reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa conoscere i partecipanti nell’intimo. In questa edizione un ruolo di primo piano è stato sicuramente ricoperto da Soleil Sorge.

La donna durante il suo percorso ha dimostrato di avere un carattere forte e una determinazione da vendere. Questa sua esperienza non è affatto la prima del suo percorso artistico. La ricordiamo infatti come corteggiatrice in Uomini e Donne. Ancor prima ha partecipato a Miss Italia.

In seguito ha partecipato in molti programmi televisivi fino ad arrivare al GF Vip. La giovane influencer è molto amata dal pubblico che conosce molto della sua vita. Del padre di Soleil si sa davvero poco. La madre è molto presente nella vita della ragazza.

Le due donne hanno un rapporto molto stretto. Prova ne è la partecipazione a più riprese della madre Wendy nella trasmissione. Ma quasi nessuno conosce il padre. I genitori della ragazza si sono separati presto, quando Soleil era piccola.

Dopo alcuni anni la ragazza è riuscita a stabilire uno splendido rapporto con entrambi. Nel corso dell’ultima puntata la produzione ha fatto recapitare una lettera a Soleil da parte di suo padre. Insieme alla missiva erano presenti anche alcuni scatti dai quali traspare l’amore tra padre e figlia.

Le parole sono state dolcissime e hanno toccato il cuore della ragazza. Soleil infatti si è commossa a leggerla e a vedere le foto. Da queste ultime traspare anche una certa somiglianza tra i due. Siamo sicuri che questa sorpresa sia stata molto gradita e che avrà dato ulteriore forza e grinta a Soleil Sorge.

Quanto ai telespettatori siamo sicuri che finiranno per amare ancor di più questa protagonista assoluta di questa edizione del GF Vip.