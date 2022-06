Spuntano le prime indiscrezioni sui prossimi opinionisti. In lista c'è una nota cantante

L’estate è finalmente è arrivata e questo significa solo una cosa: i preparativi per la nuova edizione del GF vip sono in corso. La curiosità dei telespettatori è alle stelle e tutti vogliono sapere chi saranno i prossimi inquilini, ma anche chi siederà sulle poltrone degli opinionisti.

Uno dei nomi degli opinionisti della prossima edizione è già dato per certo. Si tratta di quello di Sonia Bruganelli. La famosa imprenditrice, nonché moglie di Paolo Bonolis, è stata confermata ancora una volta come presenza fissa nel programma. Ma chi siederà al suo fianco e commenterà le vicende dei gieffini?

A dare finalmente una risposta a questa domanda ci ha pensato TvBlog. A quanto pare il padrone di casa nonché direttore della rivista Chi avrebbe deciso di affidare questo onore ad una cantante molto nota nel panorama italiano che negli ultimi periodi è tornata al centro dell’attenzione grazie successi musicali.

Avete indovinato di chi stiamo parlando? Si tratta di Orietta Berti, la famosissima cantante tornata nell’occhio del ciclone grazie al tormentone “Mille”. Queste le parole che si leggono su TvBlog: “Chi sarà al fianco della moglie di Paolo Bonolis?”

“A questa domanda siamo in grado di rispondere ed il nome è per certi versi sorprendente, come sorprendente pare sarà questa edizione numero sette del Grande fratello vip. La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti”.

La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del GF Vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera”.

Il pubblico è già in trepidante attesa: l’accoppiata Sonia-Orietta promette scintille e non ci resta che attendere una conferma o una smentita.