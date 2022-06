Sonia Bruganelli, la rivelazione su Laura Freddi: “L’ho odiata per un sacco di tempo”

In questi ultimi giorni Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé per alcune frasi pronunciate riguardo Laura Freddi. Entrambe le donne sono state ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone. Proprio qui Sonia Bruganelli e Laura Freddi si sono confrontate e hanno svelato che cosa pensano l’una dell’altra.

Senza ombra di dubbio Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono due personaggi molto amati all’interno del mondo dello spettacolo. Molte sono state le occasioni in cui le due donne hanno dimostrato che tra loro scorre buon sangue, ma non sempre è stato così. Ricordiamo infatti che Laura Freddi è stata legata per molto tempo a Paolo Bonolis, il marito di Sonia Bruganelli.

Ospite insieme all’amica nel salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, la moglie di Paolo Bonolis ha fatto alcune dichiarazioni riguardo Laura Freddi. In particolar, la Bruganelli si è rivolta all’amica facendo una confessione del tutto inaspettata.

Con quella schiettezza che da sempre la caratterizza, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato riguardo Laura Freddi:

L’ho odiata per un sacco di tempo.

Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di parlare del rapporto che per anni ha legato suo marito e la conduttrice 50enne.

A riguardo, la Bruganelli ha svelato:

Secondo me era la donna per lui.

Dopo la confessione di Sonia è intervenuta Laura Freddi che, riguardo la sua passata relazione con Paolo Bonolis, ha dichiarato:

Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina.

Ma non è finita qui. Dopo aver confessato di aver odiato Laura Freddi per molto tempo, Sonia Bruganelli ha rivelato di essersi ricreduta riguardo la conduttrice. Le due, infatti, oggi sembrano essere delle ottime amiche. Queste sono state le parole della Bruganelli a riguardo: