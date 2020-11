Questa edizione del GF Vip sta facendo particolarmente discutere. Le polemiche sono all’ordine del giorno, il programma, secondo alcune critiche, spesso tratta argomenti scandalosi e non adatti a tutto il pubblico. Ma c’è anche da dire che questa edizione, condotta da Alfonso Signorini, sta riscuotendo anche un numero molto alto di ascolti.

Ma lo spettacolo deve continuare e, come per tutti i reality, anche riguardo il GF Vip, la domanda rimane una: chi vincerà l’ambito montepremi? Sono molti quelli che hanno provato a dare una risposta, ma i pronostici più attendibili arrivano direttamente dal cuore di Mediaset. A parlare del reality è Maurizio Costanzo, che esprime anche la sua opinione sulla riuscita dell’edizione di quest’anno.

È indiscutibile che il GF Vip non ha affatto smesso di raccogliere consensi. Anzi, gli ascolti sono alle stelle, nonostante, secondo l’opinione di molti, gli ospiti non siano dei migliori. Secondo Maurizio Costanzo, Alfonso Signorini dovrebbe dare più spazio con chi è già fuori dalla casa, coinvolgendoli come pubblico. Poi, il pronostico del veterano di Mediaset arriva immancabile come sempre: “In molti mi chiedono: Chi vincerà? Sono solito rispondere: Maria Teresa Ruta”.

Ma perché proprio lei? Secondo il conduttore a fare la fortuna della Ruta sarà la sua capacità di mettere impegno e passione in quello che fa. Poi, Costanzo continua le sue riflessioni sul GF Vip, chiedendosi come mai la redazione abbia deciso di selezionare concorrenti che lui stesso descrive come “persone gradevoli ma del tutto sconosciute, che si trovano a convivere all’interno della Casa”. Insomma un bel mix di riflessioni quelle regalate da Maurizio Costanzo.

Alfonso Signorini dalla sua si dice invece molto contento dei risultati che questo reality gli sta regalando. L’enorme successo viene sigillato anche dalla decisione degli autori di prolungare i tempi della messa in onda del programma. Infatti viene dato un cominciato ufficiale dallo stesso presentatore dove viene rivelato che la chiusura del GF avverrà a gennaio.