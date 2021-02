GF Vip: chi vincerà il reality? Ecco rivelato il nome

La finale del GF Vip si avvicina e una domanda assilla telespettatori e concorrenti: chi vincerà? Il totonome è partito ormai e le previsioni sui siti di scommesse sono ormai tantissime. I finalisti certi sono Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi. Ieri, poi, Stefania Orlando ha battuto Rosalinda Cannavò al televoto, entrando in finale. Snai, Sisal e Goldbet, le più note società italiane nell’ambito del Gioco Legale, hanno già dei nomi su cui puntare: Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

La favorita in assoluto è Dayane, quotata a 2. La fan base della modella è sempre stata attiva e copiosa, composta sia da italiani che stranieri (basti pensare alla polemica sui televoti). La sua popolarità è stata accresciuta dall’amicizia speciale che ha portato avanti con Rosalinda, per cui ha dichiarato il suo amore. Tra le due, oltre alle effusioni e l’affetto, c’è stato anche un bacio. Purtroppo però nulla è andato come sperato, dato che l’attrice ha poi deciso di avvicinarsi ad Andrea Zenga.

GF Vip: la tragedia di Dayane

Per di più, Dayane non ha abbandonato il gioco neanche alla notizia della tragica scomparsa di suo fratello, avvenuta poche settimane fa. Secondo sul podio dei favoriti è Tommaso Zorzi, quotato ad 1.70. il dinamismo dell’influencer milanese gli ha assicurato il titolo di personaggio forte nella casa.

La presenza di Zorzi nella casa è stata così d’impatto che addirittura Maria De Filippi si è presentata nel reality per complimentarsi von Tommy e, secondo delle indiscrezioni, lo vorrebbe assolutamente nel suo palinsesto. Netto lo stacco per le quotazioni di Pierpaolo Petrelli, fermo tra 12 e 16. L’ex velino ha fatto molto discutere per il rapporto altalenante con suo padre. Per non parlare del flirt con Elisabetta Gregoraci, che ha fatto sperare il pubblico fino alla sua uscita dal GF Vip.

E ancora, da ultimo, la relazione con Giulia Salemi. Pare invece che non sia quasi considerato tra i vincitori Andrea Zelletta, che è nella casa dall’inizio del programma ma, purtroppo, è rimasto abbastanza emarginato dalle dinamiche di gioco. Insomma, gli scommettitori hanno le idee chiare. Non ci resta che attendere.