GF Vip, clamorosa svolta nella vita professionale di Luca Salatino: ecco cosa farà l’ex tronista

Clamorosa svolta nella vita di Luca Salatino. Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore pare che l’ex gieffino, dopo la fine della storia d’amore con Soraia Ceruti, si stia preparando ad una nuova avventura lavorativa. Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne sarà responsabile del reparto di friggitoria di Qvinto, noto ristorante di Roma.

Queste sono state le parole con cui è stato dato l’annuncio della nuova esperienza lavorativa di Luca Salatino:

Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. È partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato tra le migliori carbonare del Gambero Rosso.

E, continuando, il ristorante Qvinto ha poi annunciato:

In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore, lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri, ma fatti con il cuore.

Al momento l’ex gieffino è rimasto in silenzio e non si è ancora espresso riguardo questa importante novità piombata nella sua vita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex concorrente del Grande Fratello si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.