Luca Salatino sbugiarda Soria Ceruti: le dichiarazioni shock

In occasione di un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”, Luca Salatino si è reso protagonista di alcuni inedite dichiarazioni sulla separazione con Soraia Ceruti. Oltre a confermare quanto detto in precedenza dall’ex corteggiatrice, Luca ha voluto fare anche alcune precisazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo tanto amore, la relazione tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è giunta al termine. Già nei giorni scorsi, sulla rivista dedicata a Uomini e Donne, Soraia aveva parlato sulla loro rottura. Ad oggi, anche Luca ha voluto fare un intervento in merito alla questione spiegando come a ferirlo è stato il modo in cui la storia d’amore è finita.

L’ex tronista crede che è normale commettere errori. Tuttavia, se si prova un sentimento forte, le difficoltà possono essere affrontate. Alla luce di questo, ha svelato cosa ha notato nella sua ex fidanzata quando ha abbandonato il GFVip:

È molto semplice: secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa (si commuove), ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima.



L’ex gieffino non ha mai negato di aver provato eccessiva gelosia nei confronti di Soraia Ceruti. In ogni modo, ha voluto anche sottolineare che tale sentimento nasceva da numerose mancanze:

Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo.

Infine, ha spiegato anche quali sono state le dinamiche attraverso cui la relazione è giunta al termine: