La nuova edizione del GF VIP sta regalando dinamiche sempre più interessanti, che tengono i telespettatori incollati al televisore. Oggi a sollevare le polemiche del web è stata la reazione esagerata di una delle tre sorelle. Parliamo della principessa Clarissa, che si dice fortemente risentita per via di alcune critiche, che delle colleghe del GF Vip, hanno sollevato sul riso portato a tavola a ora di pranzo.

Fonte studi GF Vip

La ricetta non è piaciuta, il piatto è criticato in particolar modo da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Le loro lamentele sul cibo presentato ha suscitato una forte reazione emotiva sia in Clarissa sia in Jessica. Le principesse non ci stanno e attaccano in particolar modo Soleil, accusandola di superficialità e di spreco. Le ragazze sottolineano come, visti i tempi difficili e le difficoltà economiche di milioni di telespettatori, sia brutto e irrispettoso criticare e sprecare il cibo.

La discussione sfugge di mano soprattutto per Clarissa Selassié, la quale ha un vero e proprio crollo emotivo sfociato poi nel pianto. Ma questa reazione pare non abbia convinto i fans del GF Vip. Infatti molti utenti ritengono tale atteggiamento a dir poco esagerato. Un teatrino di buonismo messo in scena solo per attirare l’attenzione e la benevolenza del pubblico.

Queste le idee del mondo di Twitter, che ribadisce un’esagerazione nel loro comportamento, e sottolinea come anche le principesse in passato, sedute al tavolo, hanno più volte rifiutato il cibo. Alcuni commenti citano così: “Trovo ridicolo per una critica sul cibo, tirare fuori la fame nel mondo! Clarissa è da ieri sera che si lamenta di aver poco spazio in puntata, è da stamattina che parla di suo padre! Sono tutte scene, mi sembra ovvio”.

E non solo, altri aggiungo: “Clarissa se non litiga con Soleil non riesce ad apparire in puntata, quindi ora si riparte”, “Che poi si vede che Clarissa ha fatto sta scenata perché soffre il poco spazio in puntata”, “Clarissa tranquilla avrai anche tu un blocco venerdì, quanta falsità”.