Colpi di scena e rivelazioni a non finire al GF Vip, la trasmissione condotta in maniera encomiabile dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. A destare grande interesse sono state sin dall’inizio le tre principesse etiopi Selassié, Lulù, Jessica e Clarissa. La prima già da subito ha dimostrato un certo interesse per Manuel Bortuzzo, sfociato in un bacio. La seconda ha dormito con un altro protagonista del reality, Samy Youssef.

Fonte Studio GF Vip

L’unica che non ha mai avuto dei flirt resta Clarissa. Su questo argomento la giovane principessa si è confessata con Sophie Codegoni. Durante questa chiacchierata ha detto di non essere attratta e interessata a nessuno in particolare. Non ha escluso però che se ciò dovesse accadere non si farebbe problemi a lasciarsi andare.

“Qui dentro ad oggi non mi piace nessuno sul serio, se trovo qualcuno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente vado e rischio. Samy è bello, mi piace, ma finisce lì” ha commentato la principessa.

Fonte Studio GF Vip

Clarissa ha poi detto di essere ufficialmente single, ma di sentirsi nel profondo del suo cuore impegnata. Difatti poco prima dell’ingresso in trasmissione il suo ex gli avrebbe fatto capire dicendo che si sarebbero se avesse preso parte al GF Vip. Di tutta risposta la giovane principessa lo ha lasciato senza indugio. Nel prosieguo del discorso Clarissa ha fatto delle rivelazioni inaspettate e bollenti.

Fonte Studio GF Vip

Ha infatti raccontato di essere uscita con degli sportivi, e più precisamente con dei calciatori della Roma, della Lazio e della Juventus. Durante queste affermazioni la regia del programma ha subito provato a correre ai ripari tagliando l’audio e spostando le immagini su Alex Belli che dormiva beatamente. Ormai però le rivelazioni erano andate in onda ed ascoltate dai telespettatori. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questo scoop inaspettato.

