GF Vip: Clarissa Selassié torna sui social dopo l’eliminazione. Le sue prime parole

Il GF Vip continua ad andare in onda tra amori, dissapori e, purtroppo, anche eliminazioni. Nella scorsa diretta avvenuta lunedì sera il pubblico ha dovuto salutare uno dei personaggi più in vista di questa edizione. Si parla di Clarissa Selassié, che ha perso al televoto contro Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Carmen Russo e la sua stessa sorellina Lulù.

Fonte studio GF Vip

Per questo, la ragazza ha dovuto salutare le sue sorelle che invece hanno la possibilità di continuare il loro percorso nella casa più spiata dagli italiani. Una brutta delusione per la principessa, che però ha avuto modo di consolarsi. La ragazza infatti, a poche ore dalla sua eliminazione, è tornata finalmente su Instagram.

La giovane principessa ha potuto riprendere le interazioni con i suoi followers. Clarissa ha avvertito tutti i suoi seguaci su Instagram che avrà bisogno di un po’ di tempo per riprendersi da questa esperienza, ma presto tornerà alla consueta attività social. Di certo un così lungo periodo di reclusione all’interno della casa ha delle ripercussioni che richiedono del tempo per essere smaltite.

Queste le parole che l’ex gieffina ha rivolto ai suoi molti fans: “Ragazzi eccomi…Sono viva…Sono tornata…Sono ancora un po’ fuori da questo mondo, però appena torno sul pianeta terra sarò molto attiva come sempre”. Ovviamente il messaggio non finisce qui: Clarissa coglie anche l’occasione per ringraziare tutti i suoi sostenitori: “Mi siete mancati tanto e vi ho letto tantissimo”.

La ragazza, inoltre, ha già rivelato di avere intenzione di raccontare molti retroscena su questa sua esperienza: “Ho letto tantissimi vostri post e ho tantissime cose da raccontarvi…Continuate così che io leggo tutto”. Per concludere, Clarissa ha parlato dei moltissimi video ritraenti lei e sua sorella Lulù Selassié, che sono stati pubblicati sul web e l’hanno rallegrata: “Sono bellissimi tutti i videoclip legati alla mia Lulù…Vi leggo…Ricordatelo”.