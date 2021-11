La puntata del Grande Fratello VIP di lunedì sera è stata davvero imbarazzante, soprattutto per gli atteggiamenti ben sopra le righe di Lulù Selassié. La ragazza non ha preso bene l’uscita della sorella Clarissa dalla casa e è corsa a chiudersi in bagno.

Il tutto è avvenuto durane la diretta proprio nel momento in cui Alfonso Signorini aveva preparato una sorpresa per le tre sorelle, creando così non poco scompiglio.

Dopo la puntata la principessina è corsa a rifugiarsi da Manuel Bortuzzo che però le ha risposto, ancora una volta con un due di picche.

Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. […] A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a F.

Lulù Selassié però non molla e ha supplicato Manuel di starle vicino: “Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto [in bagno, ndr] mi dispiace se tu mi hai detto che ti dissoci da me, io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c*zzo.”

Manuel Bortuzzo ha perso la pazienza che lo contraddistingue e non ci è andato affatto leggero con la ragazza: