GF Vip: Colpo di scena, arriva l’annuncio ufficiale

Il GF Vip, quest’anno, sta monopolizzando la programmazione Mediaset con i suoi ascolti alle stelle e continui colpi di scena. La redazione sembra essersi affezionata al primato, e non molla un centimetro. Certo, i dati degli ascolti incentivano alla continuazione del programma: gli ospiti della casa hanno da subito incollato i telespettatori allo schermo.

A quanto pare tutto questo, e la soddisfazione della rete, hanno portato ad una scelta inaspettata: il GF Vip sarà prolungato ancora una volta, in questo caso fino a marzo. Alfonso Signorini, intervistato al GF Vip Party, forum web a cura di Annie Mazzola e Awed, ha rivelato alcuni piani della redazioni. Nella diretta di lunedì 14 dicembre, Signorini aveva rivelato che ci sarebbero stati addirittura 4 ingressi nella casa. Subito dopo, tramite web, ha anche rivelato i nomi si due dei nuovi concorrenti, spiazzando tutti.

Parliamo di volti già noti della tv, che sicuramente sconvolgeranno la situazione in casa. Di chi parliamo? Si tratta di Cecilia Capriotti, ex partecipante del L’Isola dei Famosi. La ragazza è carica e non vede l’ora di riiniziare a giocare. L’altra viene fuori dritta da Temptation Island, è Carlotta, la rappresentante del popolo che manca in questo GF Vip. Alfonso, però, involontariamente si è fatto scappare di più.

Il conduttore ha rivelato qualcosa sulla durata del reality. In teoria, la casa dovrebbe svuotarsi l’8 febbraio. Eppure, Alfonso Signorini lascia intendere che il programma durerà di più dicendo: “Con loro il cast è completo, faremo Natale, ultimo dell’anno e befana e andremo avanti fino al 15 marzo”.

Il record dei record, i giocatori “veterani” potrebbero trovarsi a stare in casa per addirittura sei mesi! L’edizione delle prime volte: nessun reality era mai durato così a lungo, specie senza la previa comunicazione ai concorrenti. Cosa succederà questa volta? La notizia del primo prolungamento aveva davvero sconfortato i concorrenti, tanto da convincere alcuni ad abbandonare il reality.