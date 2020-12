Alfonso Signorini, avete mai visto la sua casa? Molto chic e ben arredata, in pochi sanno cosa c’è all’interno

Alfonso Signorini, direttore del giornale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip vive da solo in un appartamento molto elegante. Tutti quelli che lo conoscono, dicono di lui che è un uomo che lavora tanto, ma che sa anche godersi la vita. Non si sa con certezza dove sia ubicata la casa di Alfonso, ma sui vari social sono presenti tante foto da lui stesso scattate. Ciò che è certo è che Signorini vive all’interno della sua casa con il gatto Teo, che è sempre al suo fianco. E voi, avete mai visto la casa del conduttore del Grande Fratello Vip?

Le foto della casa di Alfonso Signorini

La casa di Alfonso, riflette sicuramente il suo carattere. Il conduttore televisivo ha scelto uno stile moderno, ma molto elegante per il suo appartamento che si trova nel centro di Milano, poco lontano dal Parco Sempione. Sui social sono presenti diversi suoi scatti che mostrano quanto l’ambiente sia ben curato, anche nei minimi dettagli.

Arredamento molto minimal e moderno, il conduttore non ha però voluto rinunciare alla comodità. In pochi sanno cosa ci sia davvero all’interno dell’appartamento di Alfonso, che è un uomo molto sportivo e che ama curare il proprio aspetto. Per questo all’interno della sua casa non poteva mancare una palestra, che il direttore di Chi utilizza per l’allenamento aerobico. Una stanza della casa è adibita allo sport con tanto di tappeto, una cyclette ed un ergociclo per le braccia. In questo video, Alfonso parla proprio delle sue più grandi passioni.

Ma non finisce qui, perchè al muro c’è anche una spalliera professionale per far lavorare gli addominali. Il conduttore del Gf Vip è un uomo molto appassionato di arte e di musica. Per questo motivo, nella sua casa non possono mancare dettagli legati a queste due sue grandi passioni.

Sulle pareti troviamo tanti quadri, alcuni di questi molto costosi. Un angolo dell’appartamento è dedicato alla musica, dove è presente un pianoforte che Alfonso Signorini ama suonare quando vuole staccare la spina.

