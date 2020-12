GF Vip: colpo di scena. Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Le feste all’interno del GF VIP si colorano di novità e di colpi di scena. Ormai i coinquilini sono affiatati. Interessi, amicizie, ma anche malumori e antipatie sono state palesate. Ci sono due inquilini che, in particolar modo, si sono avvicinati ma non riescono ad ammettere il loro reciproco interesse. Per questo gli autori del reality hanno pensato bene di dare una spinta a questi sentimenti.

Tutti i fan aspettavano questo momento. Finalmente, è arrivato il tanto atteso bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da quando la tanto sospirata Elisabetta Gregoraci ha lasciato il reality, l’ex velino, deluso e abbandonato dalla showgirl, si è avvicinato alla Salemi. Gli autori del programma hanno deciso di dare una mano a questo rapporto, instradandolo. Come gioco di natale hanno messo in campo per tutti i partecipanti al reality. Giulia e Pretelli si sono finalmente scambiati il loro primo e appassionante bacio.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Gli autori del GF Vip, per queste feste hanno organizzato un gioco in cui tutti i partecipanti, al suono di una sirena, devono correre sotto al vischio e scambiarsi un bacio come nei film, in stile hollywoodiano. I protagonisti, cioè la Salemi e Pretelli, non erano nella stessa squadra ma l’inevitabile è comunque accaduto. Al suono della sirena, sotto gli occhi attoniti di tutti i coinquilini, si sono scambiati un bacio a stampo.

Presto tramutato in un vero e proprio bacio, dopo il quale la casa è esplosa in un fragoroso applauso e le urla di sostegno di tutti. Stefania Orlando si getta tra le loro braccia e stupita dice: “Ragazzi ma questo è stato un bacio vero!”. Tutti stupiti, ma comunque non troppo. Diciamo che l’interesse che i due provano l’uno per l’altro era chiaro e lampante a tutti.

I due hanno finalmente ceduto alla tentazione di scambiarsi qualcosa di più di semplici coccole e confidenze. Pierpaolo Pretelli sembra molto contento dell’evoluzione che questa storia sta prendendo. Dal canto suo Giulia è invece più preoccupata, soprattutto per l’idea che i telespettatori potrebbero farsi di lei. E per questo vive in maniera più frenata questa nuova emozione.