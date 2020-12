Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Nessuno mi ha fatto le coccole in questi mesi”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrano essere sempre più affiatati. I coinquilini passano gran parte della loro giornata attaccati, ed Elisabetta Gregoraci sembra ormai solo un nome del passato. Nonostante il messaggio aereo attribuito alla badessa (ma che in realtà non è stato mandato da lei), Pierpaolo e Giulia non smettono di dimostrarsi affetto, e la loro amicizia sembra andare a gonfie vele.

Che Pierpaolo sia molto preso da Giulia è evidente. Lo dimostra chiaramente il modo in cui, in più di un’occasione, Pretelli ha preso le parti della ragazza. L’ultimo e più eclatante episodio risale a quando la Salemi è stata insultata da un telespettatore, che con un megafono le ha dato della “sfascia coppie”. Pierpaolo Pretelli, in quell’occasione, è scattato come una molla e, per difendere Giulia, ha controbattuto a tono dicendo: “Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie”.

Poi, ancora, lo striscione ideato ad hoc per far pensare a Pierpaolo che EliGreg lo stia aspettando fuori dalla casa. Effettivamente, Pierpaolo é caduto in pieno nel trabocchetto, eppure il suo attaccamento alla Salemi non è diminuito affatto. A smascherare ufficialmente l’inganno è stato Giulio, in fratello di Pretelli, rivelando i veri autori dello striscione: i fan della coppia EliGreg e Pierpaolo.

E mentre i Gregorelli vedono il loro sogno sfumare, aumentano invece a dismisura i “Prelemi”, che sperano nasca qualcosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti sono apparsi sempre più complici. E ne hanno ben donde, visto il costante avvicinano dei due! Nelle ultime ore, infatti, Pierpaolo e Giulia sono stati ripresi mentre si scambiavano coccole ed effusioni.

Giulia Salemi ha coperto Pierpaolo di baci, per poi dire: “Hai proprio carenza, come mai? Nessuno ti ha fatto le coccole in questi mesi?”. Pierpaolo ha risposto in modo affermativo, e poi ha aggiustato il tiro, facendo capire di averne ricevute, ma non abbastanza.