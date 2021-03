GF Vip: come procede la relazione tra Giulia Salemi e Pretelli? Lo rivelano i social

Una volta svolta la finale del GF Vip, tutti i concorrenti sono finalmente tornati a casa. Questo vale anche per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che finalmente possono viversi la loro storia d’amore in tranquillità. Ma come vanno le cose tra loro? A quanto si vede sui social, la coppia va avanti a gonfie vele. Negli ultimi giorni Giulia ha fatto una precisazione: non ha nessuna intenzione di sbandierare i momenti privati del rapporto con Pretelli.

L’obiettivo è quello di evitare che delle influenze possano nuocere alla coppia. Eppure, nessuno dei due è riuscito a resistere alla tentazione di pubblicare qualcosa che li ritraesse insieme su Instagram. I fan ne sono rimasti di certo entusiasti. La Salemi, in effetti aveva già pubblicato un post in cui faceva un breve sommario della sua esperienza al GF Vip.

Nel lungo post non poteva mancare una dedica al suo Pretelli, salvo poi specificare: “Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me ‘show’ ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio. Grazie ad Alfonso per questa opportunità, ti devo almeno un fidanzato”.

Nonostante queste dichiarazioni, non mancano sui social le foto che li ritraggono insieme. Infatti è recentissimo il video in cui i Prelemi sono insieme a pranzo. “Chi è il più sottone tra noi due?” chiede retoricamente Pierpaolo, per poi aggiungere: “È lei la più sottona”. A stretto giro di posta, anche l’ex velino di Striscia la Notizia ha pubblicato una storia Instagram.

Nella foto si vedono la sua mano e quella di Giulia Salemi che si stringono. Insomma, gesti carichi di romanticismo e piccole tenerezze che ci fanno intendere che i Prelemi partono nel migliore dei modi. Auguriamo a questa nuova coppia tanta felicità e che possano viversi finalmente senza intromissioni.