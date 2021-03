Giulia Salemi svela: “Ho litigato con Tommaso Zorzi perché…”

Lunedì scorso si è conclusa l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip. A trionfare è stato Tommaso Zorzi in una vittoria che si aspettavano in molti. A distanza di qualche giorno Giulia Salemi, una delle protagoniste più amate, è voluta ritornare sulla sua esperienza nel reality affidando ai social un lungo post di ringraziamento.

“È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spegneranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere” – ha scritto.