GF Vip: cosa accadrà a Capodanno? Signorini rivela dei particolari interessanti

Come tutti sappiamo, il GF Vip ha subito un prolungamento notevole nell’edizione di quest’anno. I gieffini resteranno all’interno della casa fino a metà febbraio, quindi saranno costretti a trascorrere le festività natalizie come concorrenti. Queste circostanze hanno dato vita alla decisione della regia di mandare in onda una puntata del GF decisamente fuori dal comune: una diretta dell’ultimo giorno del 2020 nella casa.

Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più al riguardo. Le rivelazioni sono arrivate in occasione di un’intervista rilasciata dal conduttore ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Signorini ha spiegato che, nel periodo di Natale, anche il GF, come altri programmi del palinsesto Mediaset, andrà in vacanza. Gli ormai abituali appuntamenti del lunedì e del venerdì, quindi, saranno temporaneamente sospesi.

Ma ecco, appunto, la buona notizia: i gieffini ci terranno compagnia durante i festeggiamenti di Capodanno, con una puntata assolutamente speciale ed innovativa. Alfonso Signorini, in merito, ha dichiarato: “Sarà un veglione vero e proprio non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…”

Ma attenzione, non finisce qui! Non solo vedremo i concorrenti esibirsi in uno straordinario varietà di talenti latenti, ma assisteremo anche ad un vero e proprio gala. I gieffini, come continua a spiegare Signorini nell’intervista, saranno vestiti ad hoc per l’occasione, e il GF si trasformerà in una vera e propria Fashion Week. Queste le parole del presentatore: “Anche il look sarà un elemento centrale nella grande festa del Grande Fratello Vip: Il look sarà molto importante, dobbiamo decidere se sceglieranno loro su tre proposte nostre o se deciderà un esperto, ma gli abiti saranno alla base del GF Fashion Week”.

Ovviamente, gli outfit non saranno fini a sè stessi: “Ci sarà una sfilata con i commenti di Zorzi. Io avrò uno smoking regolare, ma lo vorrei in un tessuto blu con un lieve sberluccichio. Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante ci sarà tanta musica e allegria. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno. Ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi”. Infine, Alfonso Signorini ha voluto fare una precisazione a lui molto cara: tutta la puntata sarà assolutamente in diretta, perché la mezzanotte e il nuovo anno vengano festeggiati insieme con i telespettatori.