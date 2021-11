Ogni il GF Vip, la popolare trasmissione condotta con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre sempre nuovi protagonisti. Quest’anno tra i tanti vip spiccano con un ruolo principale le tre sorelle Selassié. Jessica, Clarissa e Lucrezia stanno partecipando al gioco come un solo concorrente.

Fonte Studio GF Vip

Ognuna di loro sta però sta facendo il suo percorso in maniera differente dentro la casa del GF Vip. Le “Princess” sono state al centro di una spinosa polemica. Sembrerebbe infatti che le tre signorine, al contrario di quanto dichiarato, non posseggano alcun titolo nobiliare. Sotto i riflettori la “piccola” Lulù c’è finita molto spesso a causa della complicata relazione che ha intrapreso fin da subito con Manuel Bortuzzo.

Essendo un’osservata speciale del pubblico, tutti hanno fatto caso ad uno strano particolare. La principessa porta sempre con se una borsa molto singolare. Su questo fondamentale accessorio campeggia una scritta “Lulù farfallina”. In molti hanno cominciato a chiedersi perché non viene mai lasciata. Ovviamente a causa del suo contenuto. Spesso vediamo la nobile tirare fuori profumo, occhiali a dir poco bizzarri, lucidalabbra di svariati tipi e diversi trucchi.

Il tutto per non farsi mai trovare fuori posto. Sembrerebbe quasi che la principessa si senta in un set. Ma questa della borsa non è l’unica stranezza riguardante la ragazza. Infatti fina dall’inizio la ragazza ha portato sul braccio dei cerotti. Si pensava che nascondessero un tatuaggio fatto non molto tempo prima di entrare nella casa, ma in realtà il motivo non è questo.

Lulù infatti appena essere entrata si è bruciata utilizzando una comunissima piastra per i capelli e ha deciso di usare dei cerotti per coprire il segno della scottatura. Non ci resta che seguire le prossime puntate per vedere altri curiosi comportamenti dei protagonisti della casa più spiata d’Italia.