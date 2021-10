Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poche settimane e già sono numerosi i rumors che circolano in rete. L’ultimo gossip di cui siamo a conoscenza riguarda Lulù Selassié. La principessa d’Etiopia appare sempre in televisione con un trucco molto appariscente ma che in realtà riserva un segreto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web non si fa altro che parlare del Grande Fratello Vip. Senza alcuna ombra di dubbio, il personaggio più chiacchierato di questa sesta edizione del programma è Lulù Selassié. La ragazza è riuscita ad attirare l‘attenzione del pubblico soprattutto per il suo particolare make up. Ecco il dettaglio che non è di certo passato in osservato.

Di recente Lulù Selassié è sempre al centro della cronaca rosa. La principessa etiopie ha fatto chiacchierare di sé anche per l’affinità che si è creata tra lei e Manuel Bortuzzo. Si tratta di un rapporto speciale che va sicuramente oltre una semplice amicizia.

Non è tutto. Lulù Selassié sembra essere diventata celebre per il suo stile molto ricercato e per il suo trucco appariscente. Infatti quest’ultimo nasconde un dettaglio che sicuramente non è passato in osservato alla maggior parte dei telespettatori del programma.

Il segreto di Lulù Selassié: le lentiggini disegnate

Si tratta delle numerose lentiggini che la principessa d’Etiopia ha sul viso, una caratteristica fisica che permette di contraddistinguerla. Tuttavia, non tutte le lentiggini che porta sul viso sono naturali. Infatti, alcune di loro sembrano essere disegnate da lei stessa ed hanno un puro valore estetico.

Il trucco di Lulù Sellasié: le critiche delle opinioniste pop

L’aspetto estetico di Lulù Selassié ha ricevuto molte critiche dalle opinioniste pop le quali in una puntata hanno definito “brutta” la principessa. In quest’occasione Alfonso Signorini è addirittura intervenuto invitandole a modellare i loro toni e affermando che la ragazza sarebbe state bene anche in acqua e sapone.

