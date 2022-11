GF Vip, Cristina Quaranta litiga con Soleil Sorge: il motivo

Nel corso delle ultime ore Cristina Quaranta e Soleil Sorge sono finite al centro della cronaca rosa. Le due ex gieffine, infatti, si sono rese protagonista di una lite che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di gossip. In seguito ad alcune parole pronunciate da Soleil Sorge, Cristina Quaranta è andata su tutte le furie ed è esplosa contro l’ex gieffina.

Cristina Quaranta e Soleil Sorge hanno litigato. Durante il GF Vip Party, Soleil si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue parole, però, non sono per niente piaciute alla Quarante che è andata su tutte le furie scagliando contro la conduttrice del format.

La lite è iniziata quando Soleil Sorge ha confessato di non aver gradito alcune parole che l’ex protagonista di Non è la Rai ha pronunciato sul suo conto, in particolar modo riguardo il rapporto con Miriana Trevisan. Questo è quanto dichiarato dall’ex gieffina:

Partiamo dal presupposto che l’anno scorso il Grande Fratello non l’ho mai visto però sapevo che Miriana Trevisan fosse stata operata all’utero. Quindi a una donna cinquantenne come lei e in menopausa, dire ad un’altra persona “Hai le mestruazioni, sei isterica perché hai le tue cose” secondo me non è stato carino. Il secondo giorno che ero in casa mi è stata chiesta questa cosa e io ho risposto: “Se l’avesse detto a me l’avrei affogata”. Ma è ovvio che “l’avrei affogata” non era nel vero senso della parola.

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta di Soleil, che ha replicato all’ex protagonista di Non è la Rai con queste parole:

Quando ho sentito quelle parole fortunatamente sono stata in grado di comprendere che era una battuta infelice, un modo altrettanto infelice come la mia battuta su Miriana. Nonostante non fosse minimamente diretta alla sua operazione. Per questo ti voglio fare un’altra domanda: spesso ci si trova a commentare cose di cui non si fa caso nemmeno al contesto, quindi mi chiedevo, dopo che sei uscita dal Gf ti abbiamo sentito fare una battuta diversa rispetto alla mia che non era rivolta alla malattia di Miriana, hai riso nei confronti di Carolina Marconi. Ridendoci su hai detto: “Si sta curando dal cancro e quindi è arrabbiata”….

Le parole di Soleil non sono piaciute per niente a Cristina che si è scagliata contro Soleil andando su tutte le furie: