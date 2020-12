Nuove spaccature all’interno della casa del GF VIP. Gli equilibri stanno cambiando. Dopo la lite tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, qualcosa si è stravolto. A dare manforte a Giulia arrivano Adua, Dayane e Selvaggia, tutte contro EliGreg. La Gregoraci, in maniera del tutto inaspettata, trova conforto in Stefania Orlando, unica concorrente che ad oggi le è vicina.

La showgirl dice: “Giulia in realtà vuole continuare a parlare di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate alle 5, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe voluto parlare. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato a parlarne con le altre. Io la vedo. Poi Dayane dice una cosa e ne fa un’altra e adesso fa riflettere Giulia? Sì dai, è da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare”.

Lo sfogo di Elisabetta non termina qui e aggiunge: “Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola, lo stesso fa Rosalinda. Però se da Dayane me lo aspetto da Rosalinda no. Da lei mi aspettavo due parole e un abbraccio, invece mi ha isolata. Ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile”.

Ma, diciamocela tutta, a buttare discordia tra le due donne è stato Alfonso Signorini, rispolverando una vecchia ruggine e lanciando una bomba. Di fatto le donne, già da un po’, nutrivano un certo dissapore per via di alcune vacanze trascorse dalla Salemi in Sardegna in compagnia di Flavio Briatore.

La Gregoraci ha accusato la Salemi di scroccare cene e vacanze e di nutrire un certo interesse per Flavio. L’influencer non ha di certo preso di buon grado l’attacco e, come sempre, ha risposto a tono, tenendo testa alla conversazione e ribattendo ad ogni singola accusa. I fan del GF VIP si augurano a questo punto che EliGreg non esca, visto le dinamiche interessanti che stanno sorgendo.