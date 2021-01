GF Vip: da dove provengono gli abiti extralusso di Giulia Salemi? Ecco svelato il mistero

Da quando Giulia Salemi è entrata nella casa del GF Vip, si è guadagnata il titolo di fashion icon della casa. L’Influencer, in ogni diretta sfoggia dei meravigliosi abiti. Nella scorsa puntata del reality, Giulia ha indossato un abito molto particolare di Balmain. Il vestito, banco e nero, ha decisamente attirato l’attenzione, ma ha anche fatto molto discutere.

Azzurra Della Penna, a Casa Chi, ha cominciato a porsi dei dubbi sulla provenienza dell’abito: “L’altra sera l’ho vista con un vestito pazzesco. Non era alta moda, ma pronto moda, ma comunque costoso e pazzesco. Certe maison di moda fanno storie per dare abiti ad influencer assai più legate alla moda di Giulia Salemi, quindi non mi è chiaro come l’ha avuto“. Il dubbio è stato presto sciolto da Gabriele Parpiglia.

Il giornalista è risalito al prezzo dell’abito: quasi 2.000€. Ma, a quanto pare, la Salemi non avrebbe speso nemmeno un centesimo. Infatti l’influencer avrebbe semplicemente ricevuto un regalo da un suo amico, che le ha inviato il vestito proprio per indossarlo durante la diretta. “La realtà è che quell’abito proveniva da un negozio di Napoli” scrive Gabriele, e aggiunge: “Uno store che vende marchi molto importanti.

GF Vip: il valore del vestito

Il valore del vestito bianco e nero è di 1.700€ e vi assicuro che Giulia Salemi non ha sborsato nulla. Dopo la puntata l’abito è stato ripiegato e rispedito a Napoli, nel negozio di questo grande imprenditore amico della gieffina. Il vestito è già andato via dal GF Vip, era stato chiesto giusto per una puntata”. Insomma, pare che Giulia abbia degli ottimi amici.

Ma soprattutto che il suo armadio non sia poi così fornito come sembrava. Ovviamente la storia a sollevato non poche polemiche. Aspre sono state le critiche arrivate sia per il negoziante sia per la gieffina. Tutto si riduce a una questione di apparenza e pubblicità? Le accuse più incisive sostengono proprio questo.