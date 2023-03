GF Vip, Daniele Dal Moro a rischio squalifica: il motivo

Questa è senza ombra di dubbio una delle edizioni più chiacchierate e ricche di colpi di scena nella storia del Grande Fratello Vip. Manca ormai poco alla fine del reality e la stanchezza dei Vipponi inizia a farsi sentire. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, ora un altro concorrente potrebbe lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che Daniele Dal Moro sia a rischio squalifica: scopriamo insieme il perché.

Daniele Dal Moro potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di ieri, infatti, il concorrente del reality ha confidato ai suoi compagni di avventura di essere intenzionato a lasciare il gioco a pochi giorni dalla fine.

Il Vippone, confidandosi con Oriana Marzoli, ha confessato di aver avuto una lunga conversazione con gli autori i quali gli avrebbero rivelato che nei prossimi giorni le cose potrebbero peggiorare. Queste sono state le parole che il Vippone ha rivolto alla gieffina:

Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì, mi sento male, te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta […] Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco!