GF Vip, Oriana Marzoli richiamata da un autore in confessionale, lei sbotta: cosa è successo

Oriana Marzoli è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo il richiamo in confessionale da parte di un autore, la Vippona si sarebbe resa protagonista di una vera e propria sfuriata.

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In queste ultime ore Oriana Marzoli è tornata al centro del gossip. Sul web, infatti, sta circolando un video che la posto l’influecer e modella al centro di una vera e propria polemica.

Le immagini in questione mostrano la gieffina chiacchierare insieme ai suoi compagni di avventura, precisamente insieme a Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. All’improvviso, però, è possibile notare la concorrente del Grande Fratello Vip protagonista di una vera e propria sfuriata.

Ma qual è il motivo della sfuriata di cui si è resa protagonista Oriana Marzoli? Dopo essere stata richiamata da un autore del reality in confessionale, la gieffina non ce l’ha fatta ed ha sbottato, rivolgendo ai diretti interessati queste parole:

Ma che rottura di cog***! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cog**, veramente. Basta, che pesanti che sono!



Come hanno reagito Daniele Dal Moro e Nicole Murgia? Stando alle immagini in questione pare che i due, dopo la sfuriata della gieffina, abbiano fatto finta che non sia successo niente. Inutile dire che sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Oriana è stata infatti molto criticata per il suo comportamento, commentato da alcuni con queste parole: