GF Vip, Daniele Dal Moro confessa: “Io e Oriana ci siamo lasciati, ecco perché”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, in seguito ai numerosi rumors, ha confermato la fine della storia d’amore con Oriana Marzoli. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non sono più una coppia. A confermare il gossip sui due ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato proprio l’ex tronista che ha rivelato anche i motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio per sempre.

Queste sono state le parole di Daniele Dal Moro a riguardo:

Abbiamo avuto delle incomprensioni. Ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino. Non è il motivo della rottura, ma non ha certo agevolato. Io non volevo fare nulla di male. Ho detto a Oriana che avrei visto Edo e Antonella, voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata.

E, continuando, l’ex gieffino ha poi aggiunto:

Non ci capiamo, abbiamo litigato perché lei dice che non mi espongo sui social. Lei quando ha qualcosa che non va toglie le foto, poi le rimette. Io le ho detto ‘se tu fai così come se avessi 16 anni, io foto con te non ne faccio più’. E io sono uno che sui social non mette nulla, eppure ho messo qualcosa per lei, per voi che siete sempre stati carini. Io da quel punto di vista sono molto timido. Non pubblico nulla del mio lavoro, della mia vita. Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde. Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro.

Infine, concludendo il suo discorso, Daniele Dal Moro ha dichiarato: