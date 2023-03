GF Vip, Daniele Dal Moro rompe il silenzio dopo la squalifica: le sue parole

Daniele Dal Moro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime ore. Nella giornata di ieri la produzione del Grande Fratello Vip ha reso pubblico il comunicato ufficiale in cui si annunciava della squalifica del Vippone a seguito di alcuni atteggiamenti comportamenti irrispettosi.

Le espressioni volgari e alcuni comportamenti irrispettosi hanno portato gli autori del Grande Fratello Vip a squalificare Daniele Dal Moro dal reality. Queste le parole con cui è stata annunciata la squalifica del concorrente:

Dopo la squalifica subìta Daniele Dal Moro è tornato sui social dove ha ringraziato tutte le persone che lo hanno sostenuto in questi mesi. Inoltre l’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato la sua volontà di voler dire ‘due casette’, anche se al momento si è limitato solo ai ringraziamenti.

Queste sono state le parole che l’ormai ex gieffino ha rivolto a tutti i suoi followers:

Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi, ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale.