GF Vip, Daniele Dal Moro squalificato: il motivo

Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi minuti la produzione del reality ha condiviso un comunicato ufficiale in cui si parla della squalifica del concorrente. Pare che l’ex tronista abbia infranto in più di un’occasione il regolamento previsto dagli autori. Ecco tutti i dettagli.

Dopo Edoardo Donnamaria, anche Daniele Dal Moro è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica dalla produzione del Grande Fratello Vip che ha annunciato la notizia attraverso un comunicato che recita queste parole:

Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.

I comportamenti a cui fa riferimento il comunicato si riferiscono agli atteggiamenti che l’ex tronista ha avuto nei confronti di Oriana Marzoli.

Gli atteggiamenti di Daniele Dal Moro sono stati immortalati in alcuni filmati che in queste ore stanno facendo il giro del web. Sono stati molti coloro che in queste ore hanno criticato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne chiedendo la squalifica.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire in che modo si esporrà il padrone di casa Alfonso Signorini in merito a questa vicenda che, non appena resa pubblica, sta facendo il giro del web. Scopriremo quale saranno le parole del diretto interessato in merito alla squalifica.