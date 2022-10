GF Vip, Daniele Del Moro rivela: “Facevo uso di stupefacenti”

Daniele Del Moro è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della ultima puntata il padrone di casa Alfonso Signorini e le due opinioniste presenti in studio hanno accusato il giovane di non creare nessuna dinamica all’interno della casa più spiata d’Italia, invitandolo così ad uscire dalla casa. Nel corso delle ultime ore, però, il gieffino si è reso protagonista di una confessione molto intima riguardante il suo privato.

Durante una chiacchierata insieme ad Eleonoire Ferruzzi e Carolina Marconi, Daniele Del Moro non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime e ha parlato di alcuni fantasmi del suo passato. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in passato, sprecando in questo modo 8 anni della sua vita.

Queste sono state le parole del gieffino a riguardo:

Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene… migliorerò.

In seguito a questa confessione, Daniele ha dichiarato:

E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così.

Daniele ha poi confessato di essersi sentito molto ferito in seguito alle parole rivolte di Alfonso Signorini e dall’opinionista Sonia Bruganelli.

A riguardo, il giovane concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto ad Elenoire e Carolina questa parole: