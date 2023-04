GF Vip, Davide Donadei e la dedica a se stesso: “Ecco cosa ho fatto per essere felice”

Inizia una nuova vita per Davide Donadei. Dopo la fine della storia d’amore con Chiara Rabbi e l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di voltare pagina e lo ha fatto partendo da una speciale dedica per se stesso.

Nel corso delle ultime ore Davide Donadei è tornato a far parlare di sé. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso sui social il suo nuovo tatuaggio che rappresenta una vera e propria dedica per se stesso. Queste sono le parole che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di farsi tatuare:

Davide Donadei ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che mostra il suo nuovo tatuaggio. Al post in questione l’ex fidanzato di Chiara Rabbi ha accompagnato queste parole:

E, continuando, Davide Donadei ha poi rivelato il suo segreto per stare bene e per essere felice:

Per essere felice, ho imparato ad eliminare dalla mia vita tutto ciò che non mi faceva stare bene e a concentrarmi su ciò che conta davvero. Ho capito da tempo che la bellezza sta nelle cose semplici della vita… Ricordatevi di apprezzare ogni momento e di concentrarvi su ciò che conta davvero per voi.