L’ultima puntata del GF Vip è stata piena di colpi di scena. Riflettori puntati su Alex Belli, che nella casa ha avuto un duro confronto con sua moglie, la quale si è scontrata sia con il marito sia con Soleil Sorge. La donna si dice delusa degli atteggiamenti confidenziali che il marito ha assunto con la sua collega d’avventura, Soleil.

Fonte studi GF Vip

A dare la sua particolare opinione, subito dopo la puntata, è Davide Silvestri che attacca i suoi compagni: “Basta avete esagerato”. L’attore ha un confronto con gli altri due gieffini. La Sorge, travolta da un vortice di emozioni, si sfoga e si confida con Davide.

L’attore è spietato e chiede alla sua amica di farsi fuori da questa storia e di lasciare spazio lui per chiarire la situazione. “Quello che ha detto Alex lo trovo sensato. Se io avessi vissuto la stessa cosa che ha vissuto lui, avrei ceduto e sarei uscito”. Questo è il primo commento a caldo dell’influecer in merito a ciò che era poc’anzi accaduto.

Soleil in realtà è molto delusa perché dice di essersi impegnata molto per far emergere la sua vera natura, quella di una ragazza leale e sincera, ma che la sua etica viene spesso messa in dubbio: “Pur di cadere nel difetto porto sempre la mia verità”. Poi l’influencer si lascia andare ad una confessione e rivela che qualora Alex Belli volesse abbandonare il GF Vip, lei perderebbe il suo punto di riferimento e per tale motivo anche lei deciderebbe di ritirarsi dal gioco.

GF Vip: le parole di Davide

Davide: “Delia ha sbagliato e non ho capito perché è venuta a prendersela con te. Se se la deve prendere con qualcuno, deve farlo con lui. Io da uomo e ve l’avevo già detto, ho trovato tutto esagerato”. Silvestri è estremamente chiaro e non torna indietro, le parole che rimarca più volte a entrambi sono: avete esagerato.