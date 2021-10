Quella andata in onda nella serata di lunedì 4 ottobre, è stata una puntata del GF Vip davvero scoppiettante. Clarissa, Jessica e Lulù, le tre principesse Selassié, stanno dimostrando di essere le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality. Nelle scorse ore le tre sorelle hanno scatenato l’ira dell’inquilino Davide Silvestri il quale si è sfogato duramente contro di loro.

Davide Silvestri contro le principesse Selassié. Questo è quello che è successo nell’ultima puntata del GF Vip andata in onda. Ieri sera, infatti, il padrone di casa Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune immagini in cui le tre sorelle hanno speso parole non poco carine nei confronti dell’inquilino.

Nonostante ciò, l’ex attore di Vivere non ha reagito in puntata alle parole delle tre principesse. Solo successivamente il gieffino si è confidato con Alex Belli spiegando i motivi per cui è rimasto in silenzio durante la puntata. Queste sono state le sue parole:

Possono dirmi quello che vogliono, ma almeno chiedimi scusa. Quel video era incommentabile, cosa dovevo commentare? Per inferire? Ma almeno tu chiedimi scusa.

E ancora, Davide Silvestri ha rivelato ad Alex Belli:

Avrei preferito che fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese. Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono. Se continuano così, si rovinano da sole.

GF Vip, Davide Silvestri protagonista della puntata

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 4 ottobre Davide Silvestri si è mostrato senza freni nei confronti di alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia. Oltre che contro le tre principesse, infatti, l’attore ha criticato anche il comportamento di Ainette Stephens.

Riguardo l’ex gatta nera, infatti, l’attore ha espresso tutta la sua delusione nei suoi confronti, per il fatto che ha molta gente da nominare. Come possiamo vedere, all’interno del GF Vip stanno nascendo le prime dinamiche interne che piacciono tanto ai telespettatori del reality.

