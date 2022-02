Davide Silvestri e Manila trovano un biglietto. La produzione interviene per mettere a tacere tutto

Nella casa del GF VIP è accaduto qualcosa di strano che ha subito acceso la curiosità dei telespettatori. I protagonisti sono Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e un misterioso biglietto. I coinquilini, mentre erano in cucina, hanno scoperto un foglio misterioso.

Fonte Studio GF Vip

Dalle telecamere si può leggere in maniera chiara una scritta sul retro del biglietto. ‘Colazione 1/2’, questo il messaggio che con molta probabilità è stato scritto dalla produzione. All’interno del foglio invece è presente un lungo testo ma incomprensibile.

La prima a leggere è Manila, che, divertita dal contenuto scoppia a ridere e indica ai suoi compagni delle frasi citate. Davide e Miriana fanno delle strane facce. Ma qualcosa in particolare attira l’attenzione dei fans. Silvestri punta il dito su un particolare del biglietto e Manila, senza rendersene conto, si lascia sfuggire un: “Ma questo è vecchio. Però aspetta, dice anteprima, lui è stato cacciato dopo”.

Fonte Studio GF Vip

I gieffini forse rendendosi, conto che il contenuto appena letto non è qualcosa da poter esibire, cercano di nascondere il reperto. Interviene una voce dalla regia: “Ragazzi subito in magazzino!”. Si stacca la ripresa e poco dopo si vedono i tre riuscire dalla stanza.

Davide incrocia Gianluca Costantino, che chiede: “Dove sei andato?” Silvestri, vago e un po’ scocciato, risponde: “Eravamo in magazzino a lasciare una roba dai”. Ovviamente il mondo social si è scatenato. Mille ipotesi si stanno facendo strada.

Su Twitter i fans pensano a un copione o una scaletta di scene scritte dalla regia. Un biglietto dimenticato dagli autori. Ma la realtà potrebbe essere più semplice e banale delle aspettative.

Dalle parole di Manila, si capisce che quasi sicuramente il foglio conteneva una scaletta di una vecchia puntata e che con molta probabilità sia poi stato utilizzato il retro del biglietto come post it per etichettare la spesa fatta recapitare ai gieffini.