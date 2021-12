Ogni anno al GF Vip, il famosissimo reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a colpi di scena clamorosi. In questa edizione l’episodio più controverso è senz’ombra di dubbio l’uscita dalla casa del GF Vip di Alex Belli. Molto particolari sono state le modalità. L’attore infatti non è uscito al televoto o per abbandono.

Fonte Studio GF Vip

L’uomo ha infranto le regole di distanziamento sociale anti-Covid durante un incontro/scontro con sua moglie Delia. Durante l’ultima puntata l’attore è tornato nella casa per un chiarimento con Soleil Sorge. In questa occasione la produzione ha dato modo alcuni inquilini di parlare con Alex Belli. Durante la sua assenza in molti hanno avuto parole tutt’altro che positive per lui. L’attore ha esordito dicendo ai suoi compagni d’avventura quanto gli vuole bene.

Poi ha proseguito rassicurandoli sul fatto che non è affatto un manipolatore. Alex ha pensato bene anche di scusarsi con tutti per aver “intossicato” la loro esperienza. Katia Ricciarelli ha rassicurato l’amico che tutti gli vogliono bene e che sentono la sua mancanza. La cantante però nei giorni scorsi ha detto più volte di stare meglio senza di lui. Appena dopo ha preso la parola Davide Silvestri che ha detto di aver provato a tirarlo fuori dalla situazione.

Il ragazzo si è spiegato con Alex dicendo che lui non è il carnefice e che la responsabilità è anche di Soleil. Infine ha concluso dicendo che non rinnega la loto esperienza insieme nella casa e che fuori sicuramente si vedranno. Dopo questi due interventi Alex si è rivolto a Biagio D’Anelli dicendogli che lo ritiene una persona intelligente e che tante cose non le può capire in quanto alcuni tasselli per lui mancano.

Poi ha concluso dicendo che andare via dal programma era la sola via d’uscita da questa situazione. Biagio e Jessica hanno detto solo qualche parola. Katia e Davide non sono affatto piaciuti ai telespettatori, in quanto hanno avuto solo belle parole nel faccia a faccia con Alex Belli. Davide ha anche provato a fare una critica ma poi ha affermato di stimare e che rimarrà amico dell’attore. Katia invece ha avuto solo parole dolci. I due in maniera incomprensibile hanno fatto una faccia diversa in presenza di Alex.