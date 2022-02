Nel corso dell’ultima puntata abbiamo scoperto che Delia Duran è una delle prime finaliste del GF VIP. La gieffina ha battuto Davide Silvesti al televoto risultando la preferita del pubblico. Concorrevano con lei per il posto in finale Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Fonte Studio GF Vip

Davide e Delia vengono invitati in studio per conoscere il risultato del verdetto. Il primo a rimanere sbalordito dal risultato è Davide, che dopo 5 lunghi mesi trascorsi nella casa del GF VIP non prende di buon grado la sconfitta.

Silvestri poche ore prima della puntata aveva confidato a Barù che, nel caso avesse perso contro Delia, avrebbe preso in considerazione altre strade: “Non so come andrà il voto, ma se mai dovesse essere che lei vince io lì prenderò delle decisioni. In base a come sarà lo svolgimento vedrò cosa fare”.

Infatti nel corso di un blocco pubblicitario Alfonso Signorini rivela: “Davide Silvestri ha addirittura minacciato di uscire dal GF Vip perché non accetta che Delia abbia vinto contro di lui. C’è molto malumore vi assicuro“.

Davide però sminuisce l’argomento e dice: “Ho malumore sì, ma non sono offeso”. Ma qualcosa non convince e infatti dopo la puntata, parlando con Manila Nazzaro, Silvestri spiega: “Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente”.

Poi prosegue: “Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’”.

Ma non solo, pare ci sia da parte sua realmente la volontà di abbandonare il reality: “Poi sono stanchissimo. Anche se avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso“.