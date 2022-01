Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo a litigi e battibecchi. In questa edizione sono stati numerosi. Spesso queste querelle hanno avuto come protagonista Katia Ricciarelli. La famosa cantante lirica ha più volte dimostrato di avere un carattere forte.

Fonte Studio GF Vip

In alcuni casi è stata anche inopportuna soprattutto per alcuni insulti nei confronti di alcuni inquilini del GF Vip. Questa volta però lei è la “vittima”. Infatti durante una chiacchierata Davide Silvestri in maniera scherzosa l’ha chiamata “vecchietta“. La Ricciarelli è andata su tutte le furie. Appena dopo il “fattaccio” la cantante ha cercato un confronto con Davide alla presenza di Soleil Sorge e di Barù.

Il ragazzo ha subito spiegato di averlo detto scherzosamente, poi ha continuato dicendo che a lui spesso danno del nanetto e che chiama anche Giucas “vecchietto” in maniera affettuosa. Poi ha concluso dicendo che se a lei dispiace non l’avrebbe più fatto neanche per scherzo. Katia non si è dimostrata affatto convinta e ha detto al giovane gieffino che ha esagerato.

Poi ha proseguito dicendo che lei non ha mai detto niente di offensivo e che in caso di nuova offesa si sarebbe preso una sberla. La cantante visibilmente delusa ha spiegato a Davide che questa sua affermazione ha compromesso il loro rapporto e si è detta veramente delusa. La Ricciarelli ha affermato di essere stanca di essere dipinta come la cattiva, la strega, quella che rompe, adesso anche la “vecchietta”.

Dopo questa spiegazione Katia Ricciarelli si è voluta isolare e si è presa un po’ di tempo per stare da sola. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se il rapporto di amicizia con Davide Silvestri sia arrivato veramente al capolinea oppure se si tratta solo di un litigio momentaneo